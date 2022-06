Hermano de Sech habla; no fueron los culpables de tumbar a Anyuri

El hermano del cantante Sech, Joshua, decidió hablar por primera vez y aclaró que no tienen nada que ver en todo el problemón que se formó el fin de semana cuando dejaron por fuera a la cantante Anyuri.

David Candanedo, gerente general de la empresa Magic Dreams Productions, organizadora del evento, detalló que la promotora había contactado a la cantante panameña Anyuri, para abrir el espectáculo, pero que "a pocas horas del evento", los representantes de la oficina de management de Karol G, le informaron que La Cuchita no saldría a escena.

Explicó que Magic Dreams y Anyuri casi que se enteraron al mismo tiempo que ella no sería la telonera de Karol G, a pesar de que desde hacía semanas venían trabajando con ella el plan para la presentación. Posteriormente se supo que Los Rabanes fueron los escogidos, pero por otros compromisos no pudieron presentarse.

Pero como el tema seguía en la palestra, Joshua decidió pronunciarse al contactar a sus mejores amigos del programa Flow Criminal, esto luego de ver la lluvia de ataques que le cayeron a Sech, además, reaccionó a las publicaciones de algunos artistas y K4G.

"Me voy a tomar el tiempor para explicarme, el 18 de junio estaba saliendo de Panamá para Chile, mi hermano andaba en Miami. Llegando a Chile me llama mi papá que es pastor, me dice que LH se le acercó a la iglesia con el equipo de Anyuri para que hablará con ellos y si había pasado algo, que si podían ayudar con lo que pasó con la cantante. Dijo lo mismo que pasó, pero ahora están diciendo que se presentará Jorkan. No tengo ningún conocimiento de lo que sucedía. Él es parte del Bloke, pero no está con nosotros y está firmado por una empresa mexicana. Se hicieron las llamadas y no se sabía nada", dijo.

Recalca: "La inquietud es cómo se le hace un contrato a la muchacha sin que el equipo de Karol G lo sepa, para mí si eres el artista principal te tienen que informar quién abrirá el show. Siento que hubo una falta de comunicación. Jorkan ese día tenía dos shows, por obvias razones no llegaría al evento, nunca fue que la mandaron a bajar, todos están diciendo que la mandaron a bajar, pero porque no han dicho que fueron a la iglesia a hablar con mi papá, les dije que iba a hacer lo que podía para que la metieran en el show".

Según Joshua, todos en Panamá están acusando a su hermano de ser el principal gestor de bajar a la "Cuchita", sin embargo, en la real de la película la situación no fue así.

"Todos en Panamá poniendo corazones negros, ratas, hasta K4G opinando, porque no dicen nombres, nos acusan a nosotros. Es que nos están vinculando con Jorkan. Según he leído tenemos el alcance para comunicarnos, pero nosotros no tenemos nada que ver con Jorkan, él está firmado por una empresa mexicana que tiene vínculos con Universal y otras empresas. Siempre caemos en boca de todo el mundo y no tenemos nada que ver. A mí me bloqueó ella y me dejó de seguir, solo digo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", menciona.

Para este chico, las personas, artistas del patio y compatriotas están fallando con Sech y en vez de remar todos para un lado, han formado una polémica en un tema que a lo lejos asegura está marcado por un claro problema de la comunicación.

Anyuri no ha reaccionado a las declaraciones de Joshua, tras decir que lo bloqueó en redes por supuestamente no resolverle la situación.

Contenido Premium: 0