Hermano Salvaje, el enérgico trío valenciano, se presentará en Panamá

La agrupación Hermano Salvaje, el enérgico trío de rock valenciano de España que ha conquistado la escena musical española con su particular fusión de rock urbano y referencias internacionales en un concierto gratuito el próximo 23 de octubre en el Teatro Amador. Esto es presentado por el Centro Cultural de España en Panamá

Jaime, Carlos y Joe Revert Valls, originarios de Ontinyent (Valencia), han demostrado que el talento familiar puede trascender fronteras. Con más de diez años experimentando juntos, estos tres hermanos han logrado crear una propuesta musical única donde "guitarra, bajo, batería y voces se fusionan para dar vida a Hermano Salvaje, como ellos mismos definen su esencia.

La conexión especial que surge de haber crecido "bajo un mismo techo" se materializa en una química escénica incomparable, esa "parte que no se ve pero que se siente al ver a los tres hermanos en directo", convirtiendo cada presentación en una experiencia visceral y auténtica.

La banda llega a Panamá para presentar su más reciente trabajo discográfico "Flechazos" (2025), producido junto a GTS y Universal Music Spain. Este LP representa un punto de inflexión en su carrera, mostrando "la singularidad de la banda y su carácter atemporal" a través de un trabajo conceptual y maduro.

El álbum marca una nueva etapa para la agrupación, influenciada por el reconocido productor Ferran Gisbert (Alizzz), quien ha contribuido a crear un giro sonoro que ha abierto "las puertas de una nueva etapa prometedora" con temas como "Flechazos", "Solo queda un Baile" y "Por la capital".

Desde su presentación oficial como Hermano Salvaje en 2021 con su LP homónimo, la banda ha demostrado "una esencia y personalidad significativa" que los ha posicionado como una de las propuestas más refrescantes del panorama musical español.

El concierto del 23 de octubre de entrada gratuita promete ser una experiencia única, no solo por la presentación de Hermano Salvaje en territorio panameño, sino también por la participación de Sonó Paralelo, agrupación local que aportará su propia interpretación del panorama musical del rock alternativo.

Esta colaboración entre artistas españoles y panameños refleja el espíritu de crear puentes culturales a través de la música, ofreciendo al público panameño la oportunidad de conocer una de las propuestas más prometedoras del rock español actual.