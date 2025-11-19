Hermanos de Chamaco honran su memoria en el día de su cumpleaños

El 17 de noviembre fue un día lleno de nostalgia y amor para la familia del fallecido reguesero panameño Chamaco, quien hubiese cumplido un año más de vida. Sus hermanas y hermanos aprovecharon la fecha para recordarlo públicamente, destacando la luz, la bondad y el legado que el artista dejó en cada uno de ellos y en quienes lo conocieron.

A través de sus redes sociales, su hermana Milagros Arrocha compartió emotivas imágenes desde el Hospital Santo Tomás, donde junto a su hermana María, entregaron canastillas a nuevas madres en honor al cantante.

“Gracias Dios por absolutamente todo; porque tú pones el querer como el hacer… Hoy junto a mi hermana hicimos entrega de canastillas en honor a mi hermano, mostrando la bondad que siempre tuvo hacia el prójimo”, expresó, resaltando que este gesto solidario es una forma de mantener viva la esencia generosa del artista.

Otro de sus hermanos también le dedicó un sentido mensaje acompañado de una fotografía del reguesero, recordando su espíritu trabajador, su disciplina y la inspiración que dejó en la música urbana panameña. “Aunque ya no estés físicamente, tu música sigue sonando en cada recuerdo. Tu legado sigue vivo, hermano. Que tu luz siga guiando el camino de todos los que tuvimos el privilegio de conocerte y trabajar contigo”, escribió “Kahotico”, como se le conoce en redes al hermano de Chamaco.

La familia de Chamaco coincide en que, aunque su ausencia sigue siendo profunda, su vida continúa siendo motivo de celebración. Sus hermanos aseguraron que seguirán honrándolo con acciones que reflejen los valores que él sembró y que lo mantendrán “siempre presente”, especialmente en esta fecha que marcaba su cumpleaños.