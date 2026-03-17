Hijo de Duckins es elegido como imagen de una marca de ropa deportiva

El hijo del instagramer Duckins Jacques y de Bingiany Barrera, el pequeño Cayden Jacques Barrera, continúa demostrando su talento en el mundo de la publicidad y el modelaje infantil.

Luego de haber sido elegido por el futbolista portugués Cristiano Ronaldo para participar en un comercial y formar parte de otros proyectos grabados en Hollywood, ahora el niño suma un nuevo logro a su carrera.

Según reveló su padre, Cayden fue seleccionado como imagen de la campaña de primavera de la marca deportiva Under Armour. Durante la sesión fotográfica, tanto Duckins como Bingiany estuvieron presentes brindándole todo su apoyo mientras el pequeño disfrutaba cada momento del trabajo.

Aunque la campaña se realizó hace algunas semanas, los orgullosos padres quisieron sorprender a su hijo mostrándole el resultado final: su imagen en un afiche exhibido dentro de una tienda de ropa.

La reacción de Cayden, llena de emoción y alegría al verse como parte de la campaña, conmovió a sus padres, quienes no dudan en celebrar cada uno de los logros de su pequeño.