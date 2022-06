¡Infiel! Miss BumBum dice que Piqué quería las medidas de su trasero

Las infidelidades del futbolista Piqué sigue saliendo por todos lados y tras el problemón con la jovencita de 20 años que se metió en la relación con Shakira, ahora ha salido relucir según la Miss BumBum Suzy Cortez, que el deportista quería saber que tan grande lo tiene y si era más que el de Shakira.

Según ella, el defensor del FC Barcelona le contactó a través de la red social para preguntar por las medidas de su trasero.

Suzy Cortez, que así se llama la modelo brasileña, que es más conocida como MiSs BumBum por mostrar su trasero, amar a Messi y más cosas, le dijo al diario NY, fue el futbolista el que envió mensajes en los que le pedía medidas sobre el tallaje de su trasero.

La modelo de 32 años, dijo que muchos de los mensajes que mandó el jugador culé no eran agradables. "Fue el que me mandó mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto", expresó Cortez.

La modelo reveló cómo fue el primer contacto con el jugador del Barcelona. Al parecer todo sucedió gracias a uno de los expresidentes del club culé.

"Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", reveló MissBumBum.

De hecho, ahora que parece que es notorio el problema de pareja que tienen Shakira y Piqué es cuando Suzy ha decidido dar esta información. "Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí", indicó Cortés.