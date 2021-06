Ingrid De Ycaza recuerda que hace dos años volvió a nacer

Ingrid De Ycaza recordó que hace dos años, un día como ayer, 11 de junio, volvió a nacer, Dios le dio otra oportunidad de vida, después de 15 días batallando por su vida.

Reveló que al despertar, aquel día, le dijo a su esposo “no quiero tener tantas cosas, no las necesito, solo quiero tener lo que me hace feliz y VIVIR”, y desde entonces así lo ha hecho, solo conserva lo que la llena, lo que la hace sonreír y le regala grandes recuerdos.

La historia la compartió porque su madre, después de ella compartirles fotos de su travesía en el chat familiar, le preguntó si solo llevó un par de botas, pues como la conoce bien, sabe que le gusta usar un par de zapatos para cada outfit, por lo que asegura que así como le acompañaron en este viaje “mis botas favoritas y no me hizo falta más de lo que llevaba en este trip, que como cada viaje, me hizo regresar siendo una nueva persona con historias nuevas que contar”.

“Gracias a Dios por devolverme a la vida un día como hoy! Y a ti que lees esto, que la vida te agarre siempre CON LAS BOTAS PUESTAS!”, recomendó a sus seguidores la artista.

Como han visto en sus redes, De Ycaza está de viaje desde hace algunos días por Turquía, y ha compartido la felicidad, por haber hecho realidad su anhelo. “Luego de un año y tres meses de espera, vuelvo a viajar para conocer dos nuevos destinos para mí… apenas un par de horas y ya estoy deslumbrada con ver desde aquí Europa Antigua, Europa Moderna y Asia, divididos por un puente”, expresó la expresentadora, añadiendo que ha sido una oportunidad única estar en dos continentes el mismo día, Asia y Europa. “Algo que solo pasa en Turquía”.

Cappadocia y Özkonak son dos lugares que le han fascinado mucho. Describió a Cappadocia como un lugar con “una magia indescriptible además de sus icónicas “chimeneas de hadas”.