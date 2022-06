Ink busca conquistar al público con su tema ‘La más bonita’

El panameño Luis Castillo, conocido como Ink, lanza de lleno su carrera musical y sacó a la calle su primer sencillo “La más bonita”, que está disponible en todas las plataformas digitales.

“Escogimos este tema como punto de lanza, nada vulgar, muy bonito...”, comentó el cantante sobre su nueva canción, que es de su autoría. El video estuvo a cargo de By rips.

“El tema trata de una muchacha de barrio, que nos conocimos, me llamaba mucho la atención... y pasó el tiempo y ya no nos veíamos, una vez la vi pasar; y me percaté que seguía igual de bella”, dijo el artista a “Crítica”.

Por otro lado, Ink, de 28 años, comentó que busca un lugar en la música y señaló que ha trabajo durante cinco años para este momento. Expresó que este tema es un objetivo cumplido, del cual se siente muy orgulloso.

“Para significa una meta cumplida, lo que se estaba esperando hace mucho tiempo, el disco significa algo muy bonito, algo grande”. dijo.

Como todo artista manifestó que desea que su música cruce fronteras.

“Esperamos en algún momento exportar música para afuera, siempre de corazón”, sentenció.

De acuerdo con Ink, sus amigos, familia y panameños han aceptado de buena manera su tema.

Por último, instó a los panameños a apoyar al talento local, a los nuevos artistas que vienen subiendo como él, a los cuales les dice que sigan luchando por sus sueños.

