Ivy Queen activa a los pelaos mostrando sus curvas de 54 años

Ivy Queen prendió las redes sociales para expresar no solo su alegría por un cumpleaños más, sino también para presumir una actitud de ganadora y que aún se mantiene rica

“Nunca soy de hacer esto… pero hoy SÍ!”, escribió en la publicación en la que posa con una sensual lencería como celebración de su cumpleaños 54.

“Es mi cumpleaños. Por la chamaquita que aguantó los NO, los insultos y las humillaciones. Me toca dármela a mí misma. Hoy cumple la mujer que se convirtió en su propia inversión”, prosiguió en su mensaje. “Soporten… llegó la mami que tiene el tumbao. Amando verme como siempre soñé!”.

La diva del reguetón, que hoy celebra su cumpleaños, se ha mostrado cambiante a lo largo de su carrera y no se deja opacar por las nuevas generaciones.