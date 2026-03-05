Show - 05/3/26 - 11:28 AM

Britney fue arrestada por manejar supuestamente en fuego; al rato la liberaron

De acuerdo con las autoridades, Spears fue puesta en libertad poco después de las 6 a.m. del jueves.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante Britney Spears fue dejada en libertad la mañana del jueves tras haber sido arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Moorpark, según confirmaron las autoridades a medios estadounidenses.

Se conoció que Spears fue detenida el miércoles por la noche, alrededor de las 9:30 p.m., tras ser detenida por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en el condado de Ventura.

Por el momento no se dieron a conocer más detalles.

