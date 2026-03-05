Britney fue arrestada por manejar supuestamente en fuego; al rato la liberaron
De acuerdo con las autoridades, Spears fue puesta en libertad poco después de las 6 a.m. del jueves.
La cantante Britney Spears fue dejada en libertad la mañana del jueves tras haber sido arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Moorpark, según confirmaron las autoridades a medios estadounidenses.
Se conoció que Spears fue detenida el miércoles por la noche, alrededor de las 9:30 p.m., tras ser detenida por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en el condado de Ventura.
De acuerdo con las autoridades, Spears fue puesta en libertad poco después de las 6 a.m. del jueves.
Por el momento no se dieron a conocer más detalles.