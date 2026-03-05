Show - 05/3/26 - 12:00 AM

Elmis Castillo envía mensaje a creadores de contenido

El creador de contenido panameño Elmis Castillo dejó de lado el humor para enviar un mensaje directo a la comunidad digital en medio de enfrentamientos y tiraderas en redes sociales.

En un video cargado de reflexión y experiencia, Elmis se dirigió tanto a creadores consolidados como a los “pela’os” que apenas comienzan en el mundo digital. Sin mencionar a nadie en particular, dejó claro que el odio, las indirectas y los insultos que abundan en redes sociales están cerrando más puertas de las que muchos imaginan.

“Esto es un empleo”, expresó con firmeza, recordando que estudió Producción de Radio, Cine y Televisión en una época donde el sueño era trabajar en un canal tradicional. Hoy, asegura, las redes sociales son “un canal de televisión en tu bolsillo” y una vitrina de oportunidades reales.

Elmis sorprendió al revelar que en reuniones con grandes empresas ha propuesto incluir a creadores con muchos seguidores, pero la respuesta de algunos clientes ha sido tajante: “no”, pues las empresas no quieren vincular su marca con figuras envueltas en polémicas constantes.

Según contó, aunque algunos puedan conseguir canjes o colaboraciones pequeñas, están perdiendo contratos anuales, campañas nacionales y oportunidades internacionales por mantener una imagen conflictiva.

El creador afirmó que ha trabajado con bancos, telefónicas, tarjetas internacionales y empresas de Europa y México, destacando que nunca le han pedido dejar de ser auténtico. “La creatividad vende”, recalcó.

Para Elmis, el verdadero valor está en la buena edición, iluminación e intención, pero sobre todo en la creatividad. Señaló que si ya se tiene influencia, por qué usarla para tirar odio o atacar a otros creadores.

“Las marcas no quieren ni voltear a ver a quienes viven en guerra digital”, advirtió, insistiendo en que las redes son una industria que factura y genera empleo para quienes entienden cómo jugar en ella. “Arriésgate a tener éxito, porque el fracaso ya lo conoces”.

Elmis hizo un llamado a dejar el miedo, a no convertirse en su propio enemigo y a usar la creatividad para construir, no destruir. Aseguró que no importa si vienes del gueto, del interior o de la “yeyesada”; lo importante es ser genuino y conectar con la gente.

