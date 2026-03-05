Supera bajón emocional y problemas personales

El creador de contenido y exparticipante de El Parking de Yenvideo, El Pulgas, confesó que atravesó un difícil momento personal que lo mantuvo alejado de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el influencer admitió que estuvo distanciado debido a “problemas personales y un bajón emocional”, dejando ver su lado más humano y vulnerable. Sin embargo, aseguró que ya superó esa etapa y que regresa con más fuerza que nunca.

“Soy fiel creyente de que los planes de Dios son mejores que los míos. Ya pasó, ya estoy mejor, así que vamos a prenderla ahora sí full contenido”, expresó.

Pero eso no fue todo. El creador también adelantó que tiene una sorpresa que compartirá próximamente y que, según sus propias palabras, alegrará tanto a su comunidad como a él mismo. “Dios no deja de sorprenderme”, escribió, aumentando la expectativa entre sus fans.

El Pulgas agradeció a quienes le escribieron a diario pidiéndole que regresara con su contenido, demostrando que, pese a la pausa, su comunidad se mantuvo firme.