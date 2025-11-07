Ivy Queen asegura que su etapa como madre le ha transformado el alma

La reconocida “Reina del Reguetón”, Ivy Queen, abrió su corazón en redes sociales al reflexionar sobre las distintas etapas que ha vivido a lo largo de su exitosa carrera y su vida personal, asegurando que ninguna la ha marcado tanto como la maternidad.

“De todas mis etapas, la de madre ha sido la que más me ha transformado el alma”, expresó la intérprete de "Quiero Bailar", que acompañó su mensaje con un video desde el supermercado con su hija.

Pionera en un género dominado por hombres, la artista boricua destaca que su hija le enseñó el verdadero significado del amor incondicional y la fortaleza emocional.

"La que más me alimenta el corazón, la que ha revelado mi versión más hermosa. Te amo Naiovy Khàli Star", escribió La Caballota.