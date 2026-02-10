Regresa a ‘El Parking’ para recoger y desmontar su proyecto

El creador de contenido Yenvideo volvió a las instalaciones de su exitoso proyecto “El Parking de Yenvideo”, esta vez no para grabar un episodio más, sino para iniciar el proceso de recogida y desarme del espacio que durante un mes fue punto de entretenimiento digital para miles de seguidores.

A través de sus redes sociales, Yen compartió imágenes del lugar mientras se realizaban los trabajos de desmontaje, acompañadas de un emotivo mensaje. “Muchos momentos felices, un sube y baja de emociones… hicimos historia en Panamá. Top de top”, expresó en la publicación.

En su mensaje también agradeció al público panameño por el respaldo recibido durante el desarrollo del proyecto, destacando que allí lograron entretener “a un país completo” bajo un mismo concepto.

“Me llena de nostalgia que aquí entretuvimos a un país completo. Gracias Panamá”, puntualizó.

En sus historias el venezolano también aclaró lo de los premios que recibieron Kathy Car Fashion, segundo lugar, y El Pulga, tercer lugar, afirmando que desde el inicio de su proyecto dejó claro que sería un solo premio: B/10.000.00 dólares para el primer lugar.

Uno de los patrocinadores fue que decidió regalar, al segundo y tercer premio, productos de su marca.