Yaneth Marín entra a ‘La Casa del Chiri’

La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín fue anunciada como la segunda participante confirmada de “La Mansión del Chiri”.

El anuncio fue realizado a través de las plataformas oficiales del proyecto, destacando su carisma, cercanía con el público y fuerte presencia en redes, donde ha construido una comunidad sólida. Su incorporación promete sumar picante, estrategia y mucha conversación dentro de la casa.

Con su llegada, crece la expectativa sobre la dinámica que se vivirá en este nuevo reality que los fanáticos esperan. Yaneth ya tiene activado el hashtag #TeamMarín para recibir el apoyo desde el primer día.