Show - 10/2/26 - 12:00 AM

Yaneth Marín entra a ‘La Casa del Chiri’

La creadora de contenido para adultos Yaneth Marín fue anunciada como la segunda participante confirmada de “La Mansión del Chiri”.

El anuncio fue realizado a través de las plataformas oficiales del proyecto, destacando su carisma, cercanía con el público y fuerte presencia en redes, donde ha construido una comunidad sólida. Su incorporación promete sumar picante, estrategia y mucha conversación dentro de la casa.

Con su llegada, crece la expectativa sobre la dinámica que se vivirá en este nuevo reality que los fanáticos esperan. Yaneth ya tiene activado el hashtag #TeamMarín para recibir el apoyo desde el primer día.

Te puede interesar

Yaneth Marín se une a la Mansión del Chiri y promete candela

Yaneth Marín se une a la Mansión del Chiri y promete candela

 Febrero 09, 2026
Evaluna hace un llamado a la calma y a la reflexión con su último sencillo

Evaluna hace un llamado a la calma y a la reflexión con su último sencillo

 Febrero 09, 2026
Ingrid De Ycaza: 'Los latinos ganamos y mi bandera brilló'

Ingrid De Ycaza: 'Los latinos ganamos y mi bandera brilló'

 Febrero 09, 2026
Rosalía, Lady Gaga, Residente y otros músicos elogian actuación de Bad Bunny

Rosalía, Lady Gaga, Residente y otros músicos elogian actuación de Bad Bunny

 Febrero 09, 2026
A Elmis Castillo se le pone la 'piel de gallina' con 'show' de Bad Bunny

A Elmis Castillo se le pone la 'piel de gallina' con 'show' de Bad Bunny

 Febrero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí