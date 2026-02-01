Show - 01/2/26 - 05:39 PM

Jackie Chan tiene lista una canción para publicar después de su muerte

Entre bromas dijo que deseba morir joven haciendo acrobacias peligrosas para poder llegar a ser considerado como una leyenda en el mundo del cine.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso actor Jackie Chan sorprendió a sus seguidores tras revelar que tiene una canción preparada para que sea publicada después de su muerte.

La llamativa confesión la realizó durante la premier de su nuevo trabajo cinematográfico 'Unexpected Family' en Beijing.

El actor, recordado por las cintas 'Una pareja explosiva', 'Karate Kid' y 'El smoking', explicó que la razón detrás de preparar una canción para su muerte es porque su manera de ver la vida ha cambiado.

Esto porque la pérdida de familia y amigos cercanos lo han hecho cuestionarse muchas cosas, así como también darse cuenta de que quiere vivir con mayor plenitud.

"Siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora", dijo a sus 71 años. 

Entre  bromas dijo que deseba morir joven haciendo acrobacias peligrosas para poder llegar a ser considerado como una leyenda en el mundo del cine.

