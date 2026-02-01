Shakira sobre su relación con Alejandro Sanz: "No es tan santo"

La cantante Shakira hizo reveladoras sobre su amistad con Alejandro Sanz en el documental "Cuando Nadie Me Ve" y allí abordó abiertamente la química entre ambos, así como el coqueteo que ha captado la atención de sus seguidores.

"Somos muy traviesos los dos, yo creo. Él es muy travieso, tiene una carita ahí de pillo", confesó Shakira en el documental.

La intérprete de "Hips Don't Lie" continuó describiendo su propia personalidad: "Y yo, pues, por lo general me porto bastante bien, pero algo de travesura también tengo".

Las declaraciones de la artista barranquillera no se limitaron a describir la complicidad entre ambos.

"Pues, la gente sabe que Alejandro no ha sido un santo. Ya, me van a editar del documental, me van a sacar por haber dicho eso", dijo entre risas la cantante.

Además, añadió con tono juguetón: "Alejandro es tremendo, tremendo. Pero me he salvado, yo me he salvado".

Cabe señalar que la aparición de la intérprete de 'Loba' en el documental del español ha causado varias reacciones en redes debido a un extraño e indiscreto comentario que hizo delante de la novia del artista.

Ahora, en redes se ha hecho viral un video de una parte del documental en la que se ve a la barranquillera encontrándose con el cantante de 'Amiga mía' en su avión en Ciudad de Miami.

Shakira sube al avión y conoce a la novia de Sanz, la actriz Candela Márquez, a quien saluda de manera muy cordial.

Lo incómodo e indiscreto de la situación viene después, cuando la colombiana se dirige al cantante y le dice entre risas: "me dicen mis hijos: 'es igual a ti, la novia de Alejandro'".

Su comentario ha generado todo tipo de reacciones en redes, en especial de los fans de ambos que quieren verlos juntos como pareja.