31/1/26 - 04:04 PM

'La Tinto', bajó observación médica debido a condición cardíaca

'La Tinto' sufrió una descompensación durante un combate de exhibición con el Chiri.

 

La familia de Simón Chen Cortés, conocido popularmente como “La Tinto”, emitió un comunicado oficial a través de redes sociales para informar sobre el estado de su salud, luego de que se conociera su traslado a un centro médico en la región de Azuero.

De acuerdo con el mensaje, Chen se encuentra recluido en el Hospital Anita Moreno, donde permanece estable y bajo observación médica debido a una condición cardíaca. 

En el texto, sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas, tanto de quienes se acercaron al hospital como de quienes han expresado su solidaridad a través de redes sociales.

"La Tinto” fue trasladado a un hospital tras sufrir una descompensación durante un combate amateur en un evento de entretenimiento realizado en la Feria de Azuero, generando preocupación entre seguidores y asistentes. 
 

