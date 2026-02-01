¿Quién volverá? Hoy es el día de eliminación en el Parking de Yen Video

Esta noche el Parking de Yen Video será de alta tensión, debido a que los domingos son tradicionalmente días de eliminación. En esta ocasión se habla que otro partici

Recientemente, el ambiente se ha descrito como "pesado" tras la salida de integrantes populares como Borré.

Además, Yen Video ha anunciado con mucha expectativa la entrada de un último participante masculino con una "personalidad única" que promete generar contenido explosivo dentro de la convivencia.

Según se ha dicho, podría tratarse de El Urri, aunque muchos creen que deben darle la oportunidad a otro.

Otros afirman que los views de Youtube, plataforma en la que se transmite las 24 horas han bajado por su salida y por eso quieren que vuelva.