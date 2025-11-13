Show - 13/11/25 - 02:45 PM
Jacky parqueó con famosos en el homenaje a Raphael en los Latin Grammy
La empresaria estuvo presente en este evento al que asistieron famosos.
Jacky Guzmán, la empresaria y expresentadora de televisión, desfiló por la alfombra roja del homenaje al cantante Raphael en los Latin Grammy en Las Vegas.
"La Peque", como también se le conoce a la famosa, participó en este evento y tiró lujo con su vestido.
Ella disfrutó de la premiación a Raphael, artista que recibió el Latin Grammy a Persona del Año, por sus más de 60 años de trayectoria.