Japanese tiene su primera dosis, exhorta a que se vacunen

El cantante Japanese ya tiene su primera dosis de vacuna contra el COVID-19, y hace un llamado a los panameños que acudan a vacunarse.

Ayer, el artista, quien sufre de diabetes y no conduce su auto por varios problemas de salud, compartió un video, a través de su cuenta de Instagram, cuando acudió a colocarse su primera dosis de vacuna Pfizer, en Juan Díaz.

Durante este día, Japanese estuvo acompañado por el cantante Gaza Fish, quien ya cuenta con su primera dosis.

"Yo me siento bien, ya me vacuné, me falta la segunda dosis, estoy con mi amigo Gaza Fish", manifestó el cantante, quien hasta la fecha no se ha contagiado del virus.

Por otro lado, exhortó a que las personas acudan a vacunarse.

"Ven a vacunarse, ustedes saben. La vaina ta' hat”, dijo.

Añadió: “Recuerden que las personas mayores de 40 años pueden venir a vacunarse”.

Mientras que Gaza Fish comentó que estaba tranquilo y pidió a las personas mayores de 40 años para que se vacunen.