Jav Jurado está libre de COVID-19

Jav Jurado ahora sí está libre de COVID-19, el artista se hizo su segunda prueba y salió negativo, por lo que expresó que seguirá para adelante como siempre lo ha hecho.

El artista detalló a “Crítica” que los tres primeros días que se le manifestó el virus, fueron muy duros para él, tuvo de síntomas dolor de cuerpo y escalofríos insoportables, al igual que el dolor de cabeza. “Luego ya fueron bajando los dolores, pero aumentó el dolor de garganta y congestión... y eso que yo tengo tres vacunas”, manifestó Jav Jurado.

Aunque todavía hay personas que han chifeado al virus y no creen en la enfermedad y las vacunas, el intérprete de “Desde ayer”, aseveró que hay personas que no le tienen miedo al COVID, porque como a muchos, les ha dado suave. “Yo he perdido dos familiares cercano por culpa del COVID, y de verdad que es algo muy difícil”, acotó el artista, que ahora se pondrá al día con su carrera musical.