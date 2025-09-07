Show - 07/9/25 - 02:35 PM

Jazzy, la reportera panameña de famosos, estrena casa propia en NY

Una de sus entrevistas más vistas fue la que le hizo a Rihanna.

 

La reportera panameña radicada en Estados Unidos Jazlyn Guerra, conocida como Jazzy, que hace poco celebró su cumpleaños número 15, celebra que finalmente su familia pudo comprarse una casa con todos los lujos en Brooklyn, Nueva York.

Jazzy, quien reside en Estados Unidos y tiene raíces de Colón, se ha ganado notoriedad por su canal de YouTube Jazzy’s World TV, donde entrevista a celebridades del entretenimiento, el deporte y la política.

"Mi familia acaba de comprar nuestra primera casa. Después de compartir apartamento con cinco hermanos en Brooklyn, NY durante años, finalmente hicimos el salto para convertirnos en propietarios y finalmente tengo mi propia habitación. Gracias", dijo. 

Esta jovencita ha trabajado fuerte desde los nueve años y ha podido entrevistar a figuras como la ex vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, los músicos Jay-Z, Kendrick Lamar, Nicki Minaj y Cardi B, y personalidades como Tom Holland, Stephen Curry, Alicia Keys y Denzel Washington. 

Actualmente su canal de YouTube acumula más de 767 mil suscriptores y su perfil de Instagram, 1.5 millones de seguidores.

Una de sus entrevistas más vistas fue la que le hizo a Rihanna.

