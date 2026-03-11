Jesús Navarro, de la banda Reik, asusta sus seguidores desde el hospital

El famoso cantante de la banda Reik, Jesús Navarro, alarmó a sus seguidores al aparece con electrodos tras cancelar conciertos por “problemas de voz”.

Al parecer, lo que comenzó como una simple “afección en la voz” ha escalado a un escenario mucho más alarmante y contradictorio que tiene a los fanáticos de Reik exigiendo respuestas claras.



Jesús Navarro, el icónico vocalista de la banda, rompió el internet al compartir imágenes desde una cama de hospital que contradicen la versión oficial de su equipo.

Todo estalló tras la cancelación abrupta de sus conciertos el 7 y 8 de marzo en Washington, DC. Mientras el comunicado oficial atribuía la ausencia a problemas vocales, el propio Navarro filtró fotos donde se le ve con múltiples electrodos en la cabeza, sometiéndose a lo que parece ser una tomografía de urgencia.

“Ni gateando pude”: La desgarradora confesión Navarro con la que intentó calmar las aguas con un “no se asusten”, asegurando que todo se ve más grave de lo que es.

El famoso confesó que le era imposible mantenerse de pie. “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, escribió el intérprete.



Aunque afirma estar “bien” y ya se encuentra en casa para recuperarse y retomar sus fechas en mayo, la incertidumbre reina en las redes sociales por un agotamiento extremo o algo más serio que aún no quieren revelar.



