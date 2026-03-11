Show - 11/3/26 - 12:04 PM

Jesús Navarro, de la banda Reik, asusta sus seguidores desde el hospital

Aunque afirma estar “bien” y ya se encuentra en casa para recuperarse y retomar sus fechas en mayo, la incertidumbre reina en las redes sociales por un agotamiento extremo o algo más serio que aún no quieren revelar.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso cantante de la banda Reik, Jesús Navarro, alarmó a sus seguidores al aparece con electrodos tras cancelar conciertos por “problemas de voz”.

Al parecer, lo que comenzó como una simple “afección en la voz” ha escalado a un escenario mucho más alarmante y contradictorio que tiene a los fanáticos de Reik exigiendo respuestas claras.

Jesús Navarro, el icónico vocalista de la banda, rompió el internet al compartir imágenes desde una cama de hospital que contradicen la versión oficial de su equipo.

Todo estalló tras la cancelación abrupta de sus conciertos el 7 y 8 de marzo en Washington, DC. Mientras el comunicado oficial atribuía la ausencia a problemas vocales, el propio Navarro filtró fotos donde se le ve con múltiples electrodos en la cabeza, sometiéndose a lo que parece ser una tomografía de urgencia. 

“Ni gateando pude”: La desgarradora confesión Navarro con la que  intentó calmar las aguas con un “no se asusten”, asegurando que todo se ve más grave de lo que es.

El famoso confesó que le era imposible mantenerse de pie. “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, escribió el intérprete.

Aunque afirma estar “bien” y ya se encuentra en casa para recuperarse y retomar sus fechas en mayo, la incertidumbre reina en las redes sociales por un agotamiento extremo o algo más serio que aún no quieren revelar.


 

Te puede interesar

Jesús Navarro, de la banda Reik, asusta sus seguidores desde el hospital

Jesús Navarro, de la banda Reik, asusta sus seguidores desde el hospital

 Marzo 11, 2026
Mujer que baleó casa de Rihanna es acusada de 14 cargos y está en líos

Mujer que baleó casa de Rihanna es acusada de 14 cargos y está en líos

 Marzo 11, 2026
Carlienis interpondrá demanda y exige ver el cuerpo de su mona Karol

Carlienis interpondrá demanda y exige ver el cuerpo de su mona Karol

 Marzo 11, 2026
Jhonathan Chávez asegura que los sueños se caminan con fe

Jhonathan Chávez asegura que los sueños se caminan con fe

 Marzo 11, 2026
Jhonathan Chávez asegura que los sueños se caminan con fe

Jhonathan Chávez asegura que los sueños se caminan con fe

 Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata