¿JLo venderá sus anillos de compromiso para olvidar a sus exmachos?

La cantante Jennifer Lopez vuelve a ser tendencia, esto debido a la publicidad que ha generado la venta de sus anillos de compromiso.

Aunque rumores indicaron que la actriz estaría buscando la forma de “deshacerse” de sus seis anillos de compromiso, se supo que inició una nueva colaboración con una firma de joyería, en plena etapa de cambios personales tras su divorcio de Ben Affleck a inicios de 2025.

La artista promocionará anillos de compromiso de la marca turca Zen Diamond, mientras crece la pregunta entre sus seguidores: ¿algún día se desprenderá del anillo de 5,6 millones de dólares que le regaló el actor?

La estrella que se ha casado en tres ocasiones y ha recibido seis anillos de compromiso, aparece ahora ligada comercialmente a la venta de piezas que simbolizan el amor y el compromiso, justo cuando su propia vida sentimental ha vuelto a quedar en solitario.

Obviamente el juego irónico entre su biografía y la campaña ha elevado el interés mediático alrededor del anuncio.

Según Page Six, el contrato con Zen Diamond alcanzaría los 10 millones de dólares a cambio de su participación en la campaña navideña. La cifra es elevada, pero fuentes citadas por el medio recuerdan que en el pasado la artista ha conseguido acuerdos publicitarios aún más cuantiosos.

Allegados a la negociación señalan que López llegó a cerrar campañas de 20, 30 e incluso 50 millones de dólares en otras etapas de su carrera. Desde esa perspectiva, el nuevo acuerdo se considera más modesto, aunque sigue situándola en la élite de las celebridades mejor pagadas por patrocinios.

Esta colaboración con la joyería coincide con un momento clave en su vida personal. Tras la ruptura con Ben Affleck, López se ha centrado en reactivar giras, proyectos audiovisuales y nuevas alianzas comerciales, entre ellas la de Zen Diamond, que consolida su perfil como figura global del lujo.

Una fuente citada por la prensa estadounidense sostiene que el objetivo de la cantante no es el dinero, sino mantenerse vigente.

Hablando de los costos de sus anillos, tiene varios. El más caro que ha recibido es el de Marc Anthony, valorado en 6,5 millones de dólares, con diamantes azules y detalles plateados, entregado en 2004. Ella misma lo definió en 2021 como su bien más preciado.

El segundo anillo más costoso fue el primero que le dio Ben Affleck en 2002: un diamante rosa de 6 quilates con diamantes blancos de talla trapezoidal, valorado en 2,6 millones de dólares. Luego llegó el anillo de Alex Rodríguez en 2019, un diamante de talla esmeralda de 15 quilates sobre platino, estimado en 2 millones.

Además, no se pueden olvidar que recibió de Ojani Noa y Cris Judd, valoradas en unos 130.000 y 200.000 dólares, respectivamente.