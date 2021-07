Joey Montana estrena tema junto a Kevin Roldán

La madrugada del viernes, el cantante panameño Joey Montana lanzó su nuevo tema “A veces” en compañía del compositor y cantante, el colombiano Kevin Roldán. “Ya estamos afuera con #AVeces junto al duro de Cali @kevinroldan, gracias por tanto amor mi gente”, dijo el panameño en su cuenta de Instagram.

El sencillo, que está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con un video en YouTube, en donde hasta el cierre de esta nota tenía más de 300 mil visualizaciones.

"A Veces quiero volver, luego recuerdo que tu amor no hace bien y se me pasa porque me siento bien, tus amigas que no le caigo bien que se jodan también", dice parte de la letra de la canción.

El video, según Roldán, fue grabado en Cartagena, Colombia y producido por Rike Music.

"Ya salió A Veces, una canción que me encanta y la grabé junto a mi parcero de Panamá @joeymontana y el video en una de mis ciudades favoritas en el mundo, Cartagena, vayan ya a las plataformas mi gente que está brutal", dijo Roldán, durante el lanzamiento del tema.