Joven guna gana concurso de belleza y deja a Panamá bien en alto

La joven Ivanna Archibold de la provincia de Colón y de raíces gunas se ha robado las miradas de muchas personas, esto al llevarse la corona de del Miss Petite Mesoamérica Internacional, evento que se realizó en el Salvador.

Ivanna se coronó la noche de ayer, logrando lo que su antecesora había hecho un año antes.

"Las palabras de Andrea Bazarte me dejaron pensando “un back to back, es un trabajo de dos” y nunca lo había pensado de esa manera y es tan cierto. Y es que el éxito no se trata del momento en que lo logras, si no de entender que para un largo camino necesitas de muchas manos que te guíen y te indiquen una dirección, y tú mi Ivana Archibold trabajaste día a día y diste todo de ti para lograr este triunfo, estoy orgullosa eres una reina digna y sé que tendrás un reinado completo, aquí tienes más que una antecesora una amiga, hermana para lo que desee. Te quiero mi reina lo hicimos y Panamá brilló una vez más", dijo

La jovencita asegura que más allá de la corona que es muy importante, le encantó todo porque pudo dar a conocer más su cultura guna, de la que asegura se siente bastante orgullos.

Muchos recordaron lo sucedido con Rosa Iveth Montezuma en el Miss Universo y aseguraron que es bonito cuando una concursante distinta al resto de las que siempre participan se destaca internacionalmente.