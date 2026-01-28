¿Julio planea contrademandar? Aseguran que le han afectado su imagen

Medios internacionales han mencionado que la defensa del cantante español, Julio Iglesias, evalúa acciones legales tras la difusión de reportajes que lo señalan por una presunta agresión sexual, al considerar que afectaron gravemente su reputación.

De acuerdo con la información, el equipo legal del cantante ya se encuentra analizando la viabilidad de esta acción jurídica, al considerar que esto le habría provocado un daño a nivel internacional en la reputación del artista.

Asimismo, se argumenta que estas publicaciones afectaron su honor, su buen nombre y la imagen pública que ha construido a lo largo de su trayectoria.

El artista ha tenido múltiples muestras de apoyo de sus fans, muchos que consideran que las denunciantes se han querido aprovechar de él, aunque hay otros que lo cuestionan por todo lo que se ha dicho.