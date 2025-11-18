Show - 18/11/25 - 12:00 PM

Jurado del Miss Universo renuncia; dice que escogen de a dedo a chicas

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el jueves, 20 de noviembre de 2025 y la danesa Victoria Kjaer Theilvig; Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.

 

Por: Redacción / Web -

Uno de los miembros del comité de selección del concurso Miss Universe 2025, que se realizará este jueves, en Tailandia, renunció por estar inconforme con una votación previa a los eventos importantes de la competencia.

El famoso artista libanés Omar Harfouch dijo en un video que dejaría su papel en el certamen luego que: “Dos días antes de la final, se llevó a cabo una *votación secreta* para preseleccionar a 30 concursantes de los 136. Esta votación fue llevada a cabo por personas que *no son miembros oficiales del jurado*, incluido yo. Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son los 30 seleccionados, excepto un individuo que tiene los resultados Esta misma persona está afiliada a una organización  nacional de un país participante, lo que es un claro *conflicto de intereses“.

Agrega:No podía estar ante el público y las cámaras de televisión, fingiendo legitimar un voto en el que nunca participé. Algunos de los países eliminados por este proceso podrían estar en guerra, ser discriminados o geopolíticamente sensibles. Los espectadores asumirían que el jurado tomó estas decisiones, у no puedo asumir la responsabilidad por un proceso en el que no participé. Fingir lo contrario sería deshonesto”.

En el mes de septiembre pasado, el presidente de Miss Universo; Raúl Rocha, anunció en redes sociales que Harfouch sería parte de los miembros del jurado de Miss Universe 2025.

La organización Miss Universoemitió las siguientes expresiones:

“La Organización de Miss Universo reitera que todos los procedimientos de juzgamiento para la 74a competencia de Miss Universe siguen siendo oficiales, transparentes y plenamente regidos por los protocolos MUO. El Programa Beyond the Crown funciona de manera independiente y no es parte del proceso de evaluación de la competencia. Alentamos a todas las audiencias a referirse exclusivamente a las comunicaciones MUO verificadas y a seguir apoyando a las delegadas que encarnan los valores de Miss Universo”.

 Noviembre 18, 2025
 Noviembre 18, 2025
 Noviembre 18, 2025
 Noviembre 18, 2025
 Noviembre 18, 2025

