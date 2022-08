Kanye traumó a Pete Davidson y lo mandó a terapia por salir con Kim

El comediante Pete Davidson y expareja de Kim Kardashian ha estado en terapias desde abril, todo por traumas que le dejaron la serie de acosos hechos por Kanye West.

"La atención y la negatividad provenientes de Kanye y sus travesuras es un desencadenante para Pete, y tuvo que buscar ayuda", reveló una fuente.

Como ya es conocido Davidson mantuvo una relación sentimental con la socialité y empresaria Kim Kardashian desde octubre de 2021 hasta hace unas semanas. West arremetió contra el humorista por estar con su exesposa.

Davidson "no se arrepiente de haber salido con Kim y quiere que quede muy claro que ella no ha sido más que un apoyo para él durante toda su relación".

Se asegura que ambos famosos rompieron su relación por problemas con sus apretadas agendas. "Ambos viajan todo el tiempo y fue difícil", agregó.

El desagrado de West hacia la expareja de Kim se expresó en algunas de sus canciones. Por ejemplo, en un medio dijo: “Dios me salvó de aquel accidente para que pudiera patear el cul* de Pete Davidson”.

El video para esta canción se volvió viral por contener imágenes de violencia gráfica de Kanye contra Davidson. El rapero aparece secuestrando al comediante, enterrándolo vivo y decapitándolo.

El 14 de marzo, después de meses de ataques en línea, Davidson publicó unas capturas con mensajes de textos a West en el que lo invita a resolver sus problemas frente a frente y no por internet.

“Déjame ayudarte, hombre. Lucho con cosas mentales también. No es un viaje fácil. Ya no tienes que sentirte así. No hay vergüenza en tener un poco de ayuda. Estarás tan feliz y en paz”, le escribió Davidson.

