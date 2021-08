Karen: ‘No me escriban para preguntarme a dónde pueden llevar un animal’

La presentadora de televisión Karen Chalmers piden que no le escriban para saber dónde llevar animales solo porque alguien ya no los quiere, porque no hay un lugar dónde recojan a estos animales que no tienen hogar.

Chalmers expresó mediante su cuenta de Instagram que diariamente le consultan en sus redes para saber de un lugar donde llevar animales, y ella puede darle respuesta, pues en Panamá, no hay lugar.

"No existe tal cosa en Panamá como: 'un lugar donde pueda llevar' al gato o perro que no quiero, o a los gatos o perros que hay por mi casa. Somos pocas los que diariamente, la mayoría de las veces con nuestros propios recursos, atendemos casos diversos de animales en la calle e intentamos cambiar su situación", escribió la famosa.

Añadió: “No es fácil, cuesta plata, quita tiempo y desgasta emocionalmente. Así que pido que por favor no le escriban para preguntarme dónde llevar un animal porque en verdad no hay, con gusto le puedo orientar cómo hacer parte de la solución, esterilizando, alimentando y rescatando, siendo hogares temporales y denunciando el maltrato”.

Por otro lado, manifestó que, ante cualquier otra duda, ella podrá ayudar.

En cuanto a donaciones dijo que ella no da dinero a nadie, resaltó que alimenta a más de 50 gato con su dinero.

“Alimento a más de 50 gatos a diario, rescato, atiendo situaciones urgentes y consigo hogares con dinero de mi bolsillo y algunas donaciones que solicito cuando el caso es grave, así que no puedo donar plata a nadie”, expresó la presentadora.