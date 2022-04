Karol G le da su pa'trás a Anuel; ella ya no piensa en él

Karol G reaccinó a mensajes que su exnovio Anuel AA, compartió en Instagram Stories, tras presentación de la colombiana en Coachella. El reggaetonero puertorriqueño publicó el siguiente mensaje: “Y eso que supuestamente soy yo que el que estoy estancado en el pasado”.

El exbebecito, quien está comprometido con la cantante dominicana Yailin dijo que ya no mira atrás. “Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo”, continuó.

El cantante usó también emojis de risa junto a este mensaje: “Suéltenme en banda que a mí sin co%$#@ me tiene”. Anuel cerró su discurso en Instagram Stories con el mensaje: “Si la gente supiera”.

Karol G no respondió directamente a su ex, pero publicó un sensual video en Instagram que dejó a muchos pensando. En bikini mientras tomaba el sol, la ‘Bichota’ compartió un fragmento de una nueva canción suya. “Hace tiempo que no sé nada de ti/ estaba con alguien pero ya estoy free“.