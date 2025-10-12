Katy Perry y el exprimer ministro Trudeau son captados besándose

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron vistos en un yate mientras derrochaban mucho cariño y amor.

En fotos reveladas por el medio británico Daily Mail el sábado 11 de octubre, se ve a Perry, de 40 años, besando y abrazando a Trudeau, de 53, a bordo de su yate Caravelle frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Perry, quien oficialmente puso fin a su relación de seis años con el actor Orlando Bloom en junio, lucía un traje de baño negro de una pieza mientras derrochaba cariño con un Trudeau sin camisa, quien optó por un estilo casual con vaqueros y gafas de sol.

En una de las fotos, él la rodeó con los brazos, su mano sobre el trasero de ella, mientras ella le acariciaba el cuello.

Los rumores de romance entre ambos han circulado desde que fueron vistos por primera vez juntos en Montreal durante el verano.

Antes de esta relación con Bloom, Perry estuvo brevemente casada con Russell Brand hasta 2012 y Bloom terminó su matrimonio de tres años con Miranda Kerr en 2013. El actor y la modelo comparten un hijo de 14 años, Flynn.

Trudeau, por su parte, anunció su separación de su exmujer, Sophie Grégoire Trudeau, en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos.