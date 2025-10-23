‘Keisho 2025’ una fusión entre la herencia japonesa y la elegancia contemporánea

La diseñadora Olga Recio impactó a la audiencia con la revelación de su reciente colección “Keisho 2025”, que fue mostrada la noche del martes.

La experta en moda describe Keisho como un tributo a la cultura textil de Japón, donde logra un sutil balance entre la técnica tradicional del kimono y la practicidad del diseño moderno.

Motivada por un viaje a Japón, Recio descubrió en los tejidos antiguos y las narrativas que rodean los kimonos clásicos la esencia de su nueva colección.

"La inscripción de la colección arranca en Japón, en un viaje, así es que nacen mis colecciones, de algún tipo inquietud, arranco a investigar y nace algo; nada es forzado, siempre suele darse de una manera orgánica", mencionó la diseñadora.

El término Keisho, que se traduce como herencia en japonés, encapsula el espíritu de la colección: conservar el valor artesanal y reinterpretarlo en piezas contemporáneas, cómodas y ricas en historia. Cada prenda se origina de kimonos que tienen más de un siglo, transformándose en diseños actuales elaborados en seda pintada y bordada a mano, donde cada detalle revela la dedicación y el virtuosismo de la artesanía textil japonesa.

"Keisho es justamente eso, rescatar la herencia de la tradición japonesa: el estilo y la técnica de coser y bordar, todo hecho a mano, y convertirlo en piezas occidentales, donde realmente las puedes llevar en el día a día”, sostuvo Recio.

A lo largo de su proceso creativo, la diseñadora se dedicó al análisis de los kimonos tradicionales, explorando su forma y simbolismo.

"Al empezar a despedazar esos kimonos y entender cómo estaban hechos, yo no salía del asombro. Nos llevó mucho tiempo entender cómo en aquella época esas cabezas japonesas llegaban a construir piezas de tela sin cortar. Hay mucha historia en esas piezas", meditó.

Más allá de ser solo una colección, Keisho 2025 es una afirmación de principios. Recio reafirma su dedicación hacia una moda consciente, duradera y llena de significado.

"No hago nada sin sentido. Cada prenda tiene su propia historia”, razón por la que se identifica profundamente con lo que encontró en Keisho.

Asegura que no creo en la moda temporal, pero sí en las piezas que perduran, que se transmiten y cuentan historias.

Aunque su inspiración procede del Oriente, la diseñadora se centra en la mujer panameña, símbolo de fuerza, versatilidad y autenticidad.

"La mujer panameña juega todos los papeles siempre en todas las colecciones, porque yo estoy basada en Panamá, no puedo pensar en otra mujer que no sea la panameña. Keisho le dará un toque más transgresor a la hora de animarse a ponerse formas o volúmenes que no acostumbrada", enfatizó.

En comparación con sus colecciones pasadas, Keisho 2025 representa un giro notable en su carrera creativa, una evolución impulsada por emociones e inspiración auténtica.

"Cuando creo colecciones, las creo a partir de algo que me inspira y que me lleva a crear. No es por necesidad, aquí es nace o no nace, y si nace es porque tiene algo que contar”, concluyó.