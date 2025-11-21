Kevin Spacey vive en alojamientos de Airbnb

Kevin Spacey ha revelado que actualmente no tiene un lugar fijo donde vivir. En una entrevista concedida a The Telegraph, el ganador del Óscar explicó que su día a día transcurre en estancias temporales. “Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo”, afirmó. “Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”.

Después de que las acusaciones de agresión sexual, el intérprete reconoce que su situación económica se ha visto fuertemente afectada desde que estalló el escándalo, aun así, asegura que su crisis financiera no llegó a convertirse en una bancarrota. "He tenido muy pocos ingresos y muchos gasto". Respecto a su “cancelación” en la industria, Spacey manifestó: "Uno lo supera".

Spacey, de 66 años, fue acusado desde 2017 por más de 30 hombres —entre ellos el actor Anthony Rapp— de comportamiento inapropiado o agresión sexual. A raíz de estas denuncias, su papel en House of Cards fue eliminado, y Netflix dio por terminada la serie en 2018 con Robin Wright como protagonista.