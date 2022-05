Kim rebajó 7 kilos para la Met Gala y andaba muerta de hambre

Toda una polémica ha generado la empresaria Kim Kardashian, esto tras revelarse que casi se muere de hambre para poder entrar en el vestido más incónico de Marilyn Monroe, además que no dudó en gritarlo a los cuatro vientos.

Según contó la famosa a la revista Vogue, lo más estadounidense que se le ocurrió usar para ir a la Met Gala de Nueva York fue usar el traje de Monroe.

La historia cuenta Marilyn Monroe le pagó al diseñador Jean-Louis 1.440 dólares por el vestido bordado a mano con 2,500 cristales que se terminó de coser sobre el cuerpo de la actriz momentos antes de salir a cantarle el Feliz cumpleaños al entonces presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. La prenda se subastó la última vez por 5 millones de dólares.

Sobre Kim, además de usar sus contactos para conseguir que el Museo Ripley’s Believe It Or Not le prestara esa joya de la historia norteamericana, se sometió a estrictos ejercicios y una dieta durísima y rápida para bajar de peso, sobre todo en la zona de las caderas, que son visiblemente más voluminosas que las de Marilyn.

“Tuve la idea de llevar este vestido, pero cuando me lo probé no me entraba. Quería llorar, porque no se puede modificar en lo absoluto”, contó Kardashian. Y, como le sobra determinación, pidió tres semanas para que lograr la talla correcta.

Se puso un traje de sauna dos veces al día, corrió en la cinta y sacó de su dieta completamente el azúcar y los carbohidratos, todo esto dio sus frutos, porque finalmente logró perder 7 kilos en tres semanas y lograr entrar.

Como era de esperarse a muchos no les pareció atinado ni el esfuerzo de Kim Kardashian para perder 7 kilos en tres semanas, ni que lo contara tan alegremente como un logro.

“Caminar en una alfombra roja y hacer una entrevista en la que dices lo hambriento que estás... porque no has comido carbohidratos en el último mes... ¿todo para caber en un maldito vestido?”, escribió la actriz Lili Reinhardt en su historia de Instagram el 3 de mayo. “Tan mal. Tan jod*do en 100 niveles”.

La actriz nunca nombró a ninguna celebrity en particular, pero quedó claro de quién hablaba. “Admitir abiertamente que te mueres de hambre por el bien de la Met Gala, cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras. La ignorancia es repugnante. Por favor, deja de apoyar a estas celebridades estúpidas y dañinas cuya imagen gira en torno a sus cuerpos. Por lo general, no soy una persona enojada, pero lo juro por Dios, la toxicidad de esta industria a veces realmente me afecta”.

El tema ha generado todo tipo de comentarios por la manera cómo Kim Kardashian hizo todo para entrar al vestido y en las redes piden no emular lo que hizo.

Siete kilos en solo tres semanas fueron los que tuvo que bajar de peso #KimKardashian para lucir el vestido de diamantes que #MarilynMonroe usó hace 60 años al cantarle el "Happy Birthday" al expresidente John F. Kennedy

