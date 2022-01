Kingsman, una mezcla de comedia, acción y espionaje

King's Man: el origen, es una película de comedia, acción y espías dirigida por Matthew Vaughn a partir de un guion de Vaughn y Karl Gajdusek y una historia de Vaughn. Es la tercera entrega de la serie de películas de c, que se basa en el cómic The Secret Service de Mark Millar y Dave Gibbons, sirve como precuela de Kingsman: The Secret Service de 2014 y Kingsman: The Golden Circle de 2017.

Según la sinopsis de la cinta, mientras una colección de los peores tiranos y delincuentes intelectuales de la historia se reúnen para planear una guerra para acabar con millones, un hombre debe correr contra el tiempo para detenerlos. Esta nueva cinta narrará los orígenes de la organización secreta de los Kingsman a comienzos del siglo XX en Inglaterra.

El cineasta inglés Matthew Vaughn, que se puso al frente de Kingsman: The Secret Service (2014) y Kingsman: The Golden Circle (2017), también se sienta en la silla de director para esta precuela.

Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Tom Hollander y Robert Aramayo, entre otros intérpretes, forman parte del elenco de Kingsman: El Origen.