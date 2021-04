'k.IROS', el primer largometraje de danza en Panamá

Aprovechando el Mes Internacional de la Danza, CÍA. Gramo Danse lanzará el próximo 23 de abril “k.IROS (Morpho se fue)”, una película de danza contemporánea y aérea.

De acuerdo con sus organizadores, la obra estrenará de forma presencial en el Museo de Arte Contemporáneo (en dos horarios). Las próximas presentaciones serán el 24 de abril (en el Teatro Ateneo), el 29 y 30 en el Teatro Nacional y el Autocinemas Amador, respectivamente.

Cabe destacar que para estos eventos se tomarán en cuenta en todas las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, así como se tendrá en cuenta el aforo de las personas permitidas en el recinto.

Para los que desean disfrutar de la película, desde la comodidad de su casa puden hacer en la plataforma virtual Proyecto Actinio, el 6 de mayo 2021 , a las 8:00 P.M.

"Morpho se fue", una obra ganadora del prestigioso fondo IBERESCENA (2019-2020), cuenta con la participación de un elenco de primera tales como: Ximena Eleta de Sierra, Leonardo Bermúdez, Moisés García, Virginia Méndez, Andrea González y Luz Angélica Acuña.

La dirección y coreografía están a cargo de Moisés García, mientras que la producción y diseño gráfico por Katherine Bucktron Olle y Bruno Chanis, respectivamente. En tanto, la música original y edición de audio por David Colindres.

“K.IROS (morpho se fue)... una frase que se dice con melancolía en una conversación con el tiempo que fui y el tiempo que soy. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué me trajo a este momento? Desde las alturas que las alas me dieron, la gallardía, el asco, el orgullo y el ensueño, desperté y volví a sentirme en la piel del animal, en la costra del árbol, en la carne rota del agua… sumergido en los sonidos del cuero, de la cigarra y del lodo, parí y evolucioné para seguir sobreviviendo. Mis instintos más primitivos me llevaron a conservarme, a luchar con deseo y garra, a proteger mi casa, a correr, a volar... porque es el momento oportuno”, señaló García sobre la obra.

Los boletos estarán a la venta en presencial y virtual en https://www.gramodanse.org/boletoskiros