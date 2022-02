La Bibi vuelve a la televisión; ella sigue peleando por recuperar su local

Vianeth Carrillo, conocida como La Bibi ha tenido un inicio de año enredado, esto luego de perderlo casi todo, al ser sacada de su propio negocio, sin embargo, todo parece cambiar ahora, pues le están lloviendo las oportunidades para que vuelva a tener su negocio de comida.

La famosa estuvo por Jelou como invitada y se llevó los aplausos, al punto que muchas personas persona han pedido que sea contratada como una cara nueva, algo que ya se ha vuelto normal por el intercambio de famosos del patio entre TVN y Telemetro. Tan solo ayer Bettina posteó su foto de trabajadora del canal de la 12 de Octubre.

"Me gusta La Bibi, tiene el feeling para estar en un programa y es divertida", "Por qué no la contratan, ella tiene carisma y vale la pena que sea presentadora de algún programa de cocina", "No se duerman y contraten a la famosa, están perdiendo a una buena chica", dijeron las personas.

En esto momentos Vianeth mantiene una batalla legal por su negocio llamado"El Dembow del West", un local al que le comenzó a ir bastante bien, pero que tuvo varios percances y hasta hurtos en algunas ocasiones. Al final, se supo que supuestamente sus propios socios la sacaron y se quedaron con el local.

Respecto a la actividad que tenía pensado hacer y para la que solicitó ayuda a DJs del patio, esto con la finalidad de obtener fondos para montar su negocio, está en planes por el momento.