La Chama, Stephany, confiesa que vivió un embarazo ectópico
Stephany dijo que ahora se está recuperando y quiso compartir su experiencia para recordar que no se deben ignorar señales como sangrados o dolores.
La excompetidora de Calle 7, Stephany Vásquez, contó que vivió un fin de semana muy difícil tras descubrir que tiene un embarazo ectópico y debido a esto tuvo que acudir de urgencias a un centro médico para una cirugía inmediata.
Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.
"Este último fin de semana mi vida dio un giro inesperado… Comencé con un manchado leve, las pruebas de HCG subían, pero en el ultrasonido no se veía nada. No había saco gestacional… solo dudas. El viernes el sangrado se volvió más fuerte y terminé en urgencias. Otro ultrasonido… y una sospecha: embarazo ectópico. Horas después, el dolor aumentó y tuve que ser operada de inmediato", inició diciendo "La Chama".
Agrega: "Fue duro, fue rápido, pero también fue una prueba de fuerza. Hoy estoy aquí, recuperándome, agradecida y en paz. Quiero compartirlo porque muchas veces ignoramos señales como manchados, dolores o cambios repentinos. Y no debemos hacerlo.
"Este capítulo no termina aquí… apenas comienza mi preparación para un nuevo milagro", contó.
