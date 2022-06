La Chechi pronto saldrá de la cárcel; ella reapareció a sus 51 años

Tras meses de no saber nada de ella, Maiseth Castroverde, mejor conocida como La Chechi reapareció, pero en esta ocasión trabajando realizando el aseo en Merca Panamá.

La información la dio a conocer Franklyn Robinson, que se la encontró por mera casualidad mientras realizaba compras en el lugar.

"Fue un día emocionante para mi, estaba en Merca Panama y desde lejos viene una chica corriendo, gritando Neeeeeeegroooooo y venía encima de mí. Yo no sabía quién era y zaz se me trepó. Y cuando veo era La Chechi, su rostro, su risa, es la misma que tenía desde que nos conocimos, salíamos, trabajábamos juntos y me ayudaba a crecer en el medio de comunicación", dijo.

Según Franklyn , ella está en un proyecto del Ministerio de Gobierno y limpia en Merca Panamá, además, hace ejercicios que a sus 51 años porque tiene cuadritos.

"Hablamos de todo mientras llegaba el transporte, reímos como nunca, echamos cuento de mucha gente y lo que mas amé , es que pronto saldrá y viene con ganas de seguir adelante aunque sea empezando desde cero", contó.

Actualmente La Chechi va para casi 9 años de estar en el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), por los delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Lo último que se pudo conocer de su caso es que le habán conmutado 107 días de prisión tras una solicitud que efectuó su abogado, esto luego que salieran a relucir dos condenas, una de 72 meses por tráfico internacional de drogas y la otra de 90 meses por delitos de conspiración.