A la esposa del Puma le vale ver...a la burla de la hija tras lío en un avión

Carolina Pérez, esposa de José Luis Rodríguez 'El Puma' aseguró que le vale ver...a la lo que diga la hija del artista, Liliana Rodríguez, esto tras poner en duda los cuidados de su padre

Pérez no permitió que Liliana pusiera en cuestión un tema tan delicado y así respondió.

Como todos saben, esta semana 'El Puma' se volvió viral por un video que andaba rondando en las redes. El jefe de tripulación de un vuelo de American Airlines lo expulsó del avión de forma contundente por una bolsa que llevaba sus medicamentos.

Horas después de este revuelo, el venezolano lo aclaró todo en un video en sus redes sociales donde pide a la aerolínea con la que ha volado tantos años, una disculpa ante la humillación.

Sin embargo, en medio de esta polémica, su hija Liliana Rodríguez intervenía dejando un mensaje en una de las publicaciones en redes mostrando el video en la que se leía: "PUMA, ¿Dónde está tu familia?". Esto para algunos fue una muestra de preocupación por su padre, pero otros lo tomaron como burla por la pelea que tienen.

No pasó ni un día para que Carolina Pérez, esposa de José Luis, haya reaccionado a esa pregunta que deja entrever que el cantante podría estar poco cuidado por los suyos.

La presentadora de Siéntese quien pueda, Kerly Ruiz, quien hablaba en exclusiva con ella y transmitía las palabras que Pérez mencionó que Carolina se cabreó y soltó una palabra fuerte.

"Me vale...", 'Realmente no puedo decir esta palabra en televisión', dijo la presentadora, "de lo que opines de nuestra familia. Para nosotros tú no eres importante. Nosotros somos una familia muy unida. El Puma estaba trabajando y lo que debería preocuparte es la salud de tu padre, que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales, lo han alterado, lo han afectado, porque es un persona de edad y trasplantado", aseguró en un mensaje que transmitió Kerly.

Al margen de esto, Liliana insistió a través de otro mensaje a Carolina Sandoval, que su única preocupación es el bienestar de su padre, con quien parece que la reconciliación no está cerca.