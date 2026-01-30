Show - 30/1/26 - 08:15 PM

Programa Latin GRAMMY En Las Escuelas llega junto a Boza

El evento incluyó presentaciones musicales y la donación de instrumentos.

 

Créditos: Fundación Cultural Latin Grammy/Getty Images

La música volvió a demostrar su poder transformador en Panamá. La Fundación Cultural Latin GRAMMY, en alianza con la iniciativa Beyond The Instrument de Sony Music Group, realizó con éxito el programa Latin GRAMMY En Las Escuelas en el país, beneficiando directamente a estudiantes del Instituto Rubiano, ubicado en el distrito de San Miguelito.

La jornada educativa contó con la participación especial del reconocido artista panameño Boza, quien compartió con los jóvenes su historia de vida, los retos que enfrentó en su camino artístico y cómo la perseverancia y el amor por la música fueron claves para alcanzar sus metas. Durante el encuentro, el intérprete respondió preguntas, motivó a los estudiantes a creer en su talento y formó parte de una experiencia que quedará marcada en la memoria de la comunidad educativa.

El evento incluyó presentaciones musicales y la donación de instrumentos, con el objetivo de fortalecer los programas de música de la institución y brindar a los alumnos herramientas reales para desarrollar sus habilidades creativas.

Latin GRAMMY En Las Escuelas es una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación musical, inspirar a nuevas generaciones y abrir oportunidades para que jóvenes talentos puedan visualizar un futuro dentro de la industria musical.

