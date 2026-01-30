Show - 30/1/26 - 02:12 PM

Muere Catherine O’Hara, estrella de "Mi pobre angelito", a los 71 años

Sus papeles en “Beetlejuice” (1988) y “Mi pobre angelito” (1990) le valieron un amplio reconocimiento.

 

Catherine O’Hara, quien protagonizó las películas “Beetlejuice” y se hizo muy famosa por el papel de "Kate" la madre de Kevin (Macaulay Culkin), en “Mi pobre angelito”, murió a los 71 años. 

La muerte de O’Hara fue confirmada a CNN por un miembro del equipo de la oficina de su representante, Marc Gurvitz. Esta persona prefirió no revelar su nombre ni proporcionar más detalles.

O’Hara inició su carrera en Second City, en su Canadá natal, antes de dedicarse al cine. 

Posteriormente, colaboró ​​con el director Christopher Guest, protagonizando muchos de sus icónicos falsos documentales, como “Waiting for Guffman” (1996) y “Best in Show” (1996).

