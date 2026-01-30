Show - 30/1/26 - 04:25 PM

Mr Fox responde a las polémicas y lanza un tema llamado “Baila C...”

Muchos ya le han dicho que esta nueva plena está mejor que la anterior.

 

Por: Redacción / Web -

Mr. Fox no se quedó quieto tras el lío de "Falador" y hoy lanzó o adelantó algo nuevo, posiblemente un remix o una respuesta directa a las críticas contra su canción polémica en la que menciona a varias caras del patio.

Fox habría soltado rimas nuevas sugiriendo que "la que se pica, es porque ají come", manteniendo su postura de que solo es "humor urbano".

El tema hace alusión a una chica, pero también agrega que debe bailarla, mover el bote y suelta frases bastante picantes sobre sus gustos en líquidos.

En redes hay cuestionamientos, pues algunos lo apoyan y creen que esto es para pegarse, mientras otros afirman que se ha pasado un poco de la raya. 

