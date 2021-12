La historia de Venus y Serena Williams

Rey Richard: Una Familia Ganadora, sigue la historia de Richard Williams, un padre imperturbable que contribuyó a criar a dos de las atletas más extraordinariamente dotadas de todos los tiempos, quienes terminarán cambiando el juego de tenis para siempre.

El dos veces nominado al Oscar, Will Smith ("Ali", "En Busca De La Felicidad", "Bad Boys for Life") interpreta a Richard, bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green ("Monsters and Men").

Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California al escenario mundial como iconos legendarios.

La película muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe inquebrantable como un medio para lograr lo imposible e impactar al mundo.

Green dirigió "Rey Richard" a partir de un guion escrito por Zach Baylin. Los productores fueron Tim White y Trevor White bajo su estandarte de Star Thrower Entertainment, y Will Smith bajo su estandarte de Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone y Peter Dodd fueron los productores ejecutivos.