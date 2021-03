La mente creadora de Héroes se lo contó a Crítica (Video)

Más allá de los artistas que participan en cualquier serie, está la estrella que le da forma a una idea y crea los personajes: el guionista, la mente brillante de cualquier serie, película o programa.

Crítica se fue por lo grande y conversó con Tim Kring (Crossing Jordan) , el creador y guionista de Héroes, el drama épico que narra las vidas de personas que descubren que tienen poderes sobrehumanos, en lo mejor de la ciencia ficción.



Kring visualizó a personajes capaces de teletransportarse en el tiempo y el espacio, oír los pensamientos de otros, ser físicamente indestructibles, pero también que lucharan por saber lo que les está pasando y el porqué. Más allá de esto, el destino finalmente los unirá a todos para salvar el mundo.



No es una serie ajena en Panamá, ya que se transmite a las 10:40 p.m. a través de SYFY Latinoamérica.



Kring contestó algunas de nuestras preguntas.

Pregunta: Héroes es su programa más recordado lo que luego siguió con el renacimiento de Héroes, ¿el lanzamiento en SYFY quiere decir que los nuevos episodios de la saga serán filmados pronto?

Respuesta: No hay planes actuales de eso, pero sigo asombrado de la vida que Héroes tiene, y las nuevas generaciones que la descubren.



Héroes fue realmente diseñado para ser un universo. No sé si lo recuerdas, pero hicimos una plataforma en línea relacionada con el programa, lo que llamamos una plataforma 360, transmedia. Entonces habían partes del programa que existía en cómics, en contenido móvil, en juegos, documentales, en arte de fans, en todo eso.



El problema es que en este momento, los canales realmente piensan en vender un programa, entonces obviamente las cosas han cambiado y los estudios tienen que darse cuenta de que deben de alcanzar a la audiencia donde viven, donde están y deben pescar donde los peces están, y los peces están generalmente también en otras plataformas.



Héroes realmente se presta para estar en el mundo como una novela, como un juego, entonces está realmente creada para extenderse a las plataformas, me refiero a extender al universo.



Sabes que Star Trek fue fracaso como programa en 1967 y, que aún hace billones de dólares hoy en día. Entonces, hay una manera de tomar una marca y usarla apropiadamente y hacerla crecer, entonces siempre hay una oportunidad para ello.

Pregunta: Ya que menciones Star Trek, puedo ver que eres un fanático de la ciencia ficción, entonces ¿cuál es tu programa favorito y tu película favorita del género de este género?

Respuesta: Sabes, es difícil escoger un favorito, he tenido una larga carrera escribiendo en muchos géneros, me gustan las cosas que tienen ese elemento de lo supernatural, mágico y espiritual, cosas que no se pueden explicar. Estoy más interesado en cosas por ese estilo y muchas veces la ciencia ficción es un gran vehículo.



De niño estaba muy influenciado por programas como Twilight Zone, eso para mí es lo más fantástico, lo espiritual, lo mágico y otras dimensiones... ¡Me fascina!



Las películas de ciencia ficción, me gustan como las palomitas de maíz, pero me regreso al 2001 con Closing Counters, siempre me ha encantado Closing Counters por cómo trabaja el personaje.

Pregunta: ¿Cuánto puede cambiar un programa desde el concepto principal del creador hasta el producto final, que es grabado y mostrado en tv?

Respuesta: Esta es una pregunta fantástica por cierto, y es algo con lo que estoy obsesionado cuando hago programas porque creas estos programas en tu oficina, en tu computador o lo que haciendo lo que sea en tu cabeza, entonces tú eres el dueño de eso, es completamente tuyo, y luego cuando lo pones para crear el programa, hay 350 personas que trabajan en él y todos ponen huellas y en la mayoría de veces, es una experiencia mágica porque se convierte en algo más grandioso o grande o diferente de lo que te imaginaste y eso puede ser una experiencia maravillosa.



El lado negativo es que, a menos que constantemente estés tratando de controlarlo, puede empezar a convertirse en algo diferente y yo he tenido esa experiencia, donde no reconoces algunas cosas en el camino.



Yo he hecho las paces con eso, pero puede llegar a ser una parte muy complicada del proceso, en vez de estar maniobrando el tren, estás corriendo al lado del tren tratando de alcanzarlo, entonces puede ser un gran tren que se aleja mucho de ti, entonces para mí es una pregunta asombrosa por qué he pensado mucho al respecto.

Pregunta: En la serie original de Héroes hay muchos personajes, ¿cuál prefieres o con cuál puedes reflejarte o con cuál eres más similar?

Respuesta: Por lo que yo mismo he creado muchos de estos personajes, otros creados por otros escritores en el programa, pero los personajes originales yo los creé; creo que me conecté fuertemente con Peter Pretelli desde el principio, por su cuestionamiento, él siempre estaba buscando significados, siempre buscando cuál es su propósito y su empatía por las otras personas estaba en el camino.



Entonces me conecté con él en un nivel personal, pero hay aspectos de muchos de los personajes con los que yo me identifico; por ejemplo, de Hiro Nakamura, su optimismo, sus ganas de salvar el mundo; de Matt Partman, el personaje de Greg Grunberg, tengo elementos de su personaje con los que me identifico, yo tuve dificultades de aprendizaje cuando niño y ese personaje tenía dislexia y era terrible haciendo exámenes y pudo nunca convertirse en detective porque no podía pasar el examen entonces me conecté con eso; encontré pequeñas cosas en todos los personajes con las que me identificaba.

Pregunta: ¿Cómo es tu experiencia trabajando con talento latino?, estrellas como Santiago Cabrera, entonces ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con él o con otros actores y actrices latinos? y otra pregunta seguida a esta es ¿en qué estás trabajando actualmente?

Respuesta: Es una respuesta bastante sencilla, he tenido una experiencia fantástica trabajando con todos los actores latinos en el programa; Santiago es un tipo increíble, todos le tenemos celos porque es muy guapo y sofisticado y muy talentoso, me encantó trabajar con él.



En términos de en lo que estoy trabajando, siempre he estado trabajando en algunas cosas al mismo tiempo, realmente no puedo hablar sobre eso, pero uno de ellos tiene un elenco muy latino, entonces estoy muy emocionado por ello.