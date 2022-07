La Perversa plagia el tema 'Papichulo'; Lorna los denunció por lisos

El fin de semana se desató tremendo despelote, esto luego que se conociera que la cantante Lorna expreara su molestia porque la dominica La Perversa junto a otro artista llamado Lírico le plagiaran su sencillo "Papichulo" y sacarán su versión llamada "Esa Flaca.

LEE TAMBIÉN: Colombianos reciben a lo grande a El Roockie tras su parálisi facial

Publicidad

La Perversa subió a su canal de Youtube, dándole promoción a este sencillo, sin embargo, lo que llamó la atención es que el ritmo era muy similar al de la panameña, causando que fuera denunciado.

Como ya todos saben la letra y melodía de la canción de la panameña y El Chombo, por lo que muchos se sintieron indignados al escuchar la similitud.

El tema tenía un millón de dólares y fue tumbado tras la reclamación que hizo el equipo de trabajo, también se quitó de las plataformas digitales por no llegar a ningún acuerdo con los dominicanos involucrados.

"Para dejar claro, cuando utilizas o se modifica un tema de otros autores, debes pedir los permisos correspondientes y llegar a un acuerdo, en este caso no fue así. Mi editorial trató de llegar a un acuerdo y no obtener respuesta y al no obtener respuesta se les tumbo el video", dijo.

Recalca: "Es una pena ya que el video tenía muchas visitas. Solo un consejo a la nueva generación y a los artistas en general si susa un sample o pedazo de un tema, pidan su permiso, mi intención no fue dañar a nadie. No se que pasó con el equipo de trabajo".

Respecto a este tema, Rodney Clark no ha dicho nada y tampoco si tomará medidas legales para llegar a una conclusión de este conflicto.

La Perversa tampoco se ha referido a este hecho y los motivos que la llevaron a realizar todo de esta manera.

Contenido Premium: 0