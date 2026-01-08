La Pineda celebra su cumpleaños agradeciendo incluso aquello que dolió

La cantante Madeline Pineda celebra su cumpleaños número 39 y lejos de una celebración ostentosa, la artista optó por compartir una profunda reflexión sobre la vida, las pruebas superadas y la fortaleza que ha construido a lo largo del camino.

“Hoy, gracias a mi Dios desperté con 39 a pesar de las situaciones, de las pruebas y de los momentos que no fueron fáciles”, escribió Pineda, dejando claro que este nuevo año llega cargado de gratitud y aprendizaje. En su mensaje, la cantante agradeció incluso aquello que le dolió, asegurando que cada experiencia la hizo más fuerte, consciente y humana.

Madeline también dedicó palabras especiales a sus hijos y a su familia, pilares fundamentales en su vida, así como a las caídas que la obligaron a levantarse y a las lágrimas que, según expresó, limpiaron su alma. “Sigo aquí, de pie, aprendiendo, creciendo y confiando... Agradezco hoy, con el corazón lleno, porque sé que cada situación tuvo un propósito. Feliz cumpleaños Madeline”, afirmó con convicción.