La Polla se molesta por las burlas en su contra tras ser detenida

La famosa Assilem Delgado, conocida como "La Polla", se pronunció muy molesta luego que se diera a conocer que había sido conducida por unidades de la Policía Nacional ante un juez tras comprobar que mantenía un caso pendiente.

Como recordarán, este hecho se dio cuando los uniformados verificaron la documentación de la joven y comprobaron que la misma mantenía una boleta de citación en la casa de paz del corregimiento de Pacora, por violar el toque de queda.

Sin embargo, posteriormente se conoció que ella había pagado la multa, pero no la habían borrado del sistema y seguía apareciendo en el sistema Pele Police.

Tras todo el revuelo que generó su foto siendo detenida, ella se pronunció, esto mientras se dirigía a la sede policial en Ancón, para solicitar que actualizaran sus datos y la sacaran del sistema.

"Las personas se ríen de ti siempre que tienen la oportunidad. En verdad me dan verguenza ver cómo les entretiene la vida ajena. Cosa que no saben, se alegran de los males ajenos. En fin, no saben y se prestan para que la autoridad les pase por encima a los más débiles. Si se siente bien y eso los hace sentir bien, sigan haciéndolo, pero recuerden que todo lo malo que hagas se te va a devolver en tu vida o tal vez en la de tus seres queridos y peor", dijo en tono de molestia.

Además de esto, recalcó que no tiene que darle ninguna explicación personal de su vida a nadie y les dice a todos que pueden pensar lo que quieran.