'La Tigresa del Oriente' da positivo al Covid19 y pierde a un hermano

La Tigresa del Oriente reveló que ha dado positivo al test de COVID-19, además, informó de la pérdida de su hermano en junio pasado a causa de la enfermedad.

La estrella de 74 años ha presentado varios de los síntomas, y por su rango de edad figura entre el segmento de riesgo.

Además de presentar mucho cansancio, La Tigresa del Oriente contó que se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para salir adelante y se mostró optimista respecto a su futuro, asegurando que su fortaleza la hará lograr vencer al COVID-19.

“Acá estoy un poco mal. Me falta la respiración, no puedo hablar mucho porque me falta el oxígeno”, expresó ante un importante medio internacional antes de recalcar que se encuentra aislada desde hace una semana.

Entre los síntomas que fueron motivo de alerta, la estrella destacó que tenía náuseas, mareos y también dolor en la espalda.

"Mi hermanito lamentablemente falleció hace poco más de un mes, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida", reveló al ser consultada sobre el tema.